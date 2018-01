Lukaku scoort (eindelijk) weer FA CUP 00u00 0

De wanhoop nabij waren ze. Tot minuut 84 (!) beukte Man United Derby County tevergeefs tegen eigen doel. Naast, over, op het kader: de gemiste kansen waren ontelbaar. Tot Romelu Lukaku - ingevallen aan de rust - in de slotfase de puntjes op de i zette. Eerst met een beheerste aflegger op Lingard (1-0), gevolgd door een perfecte counter die hij zelf afrondde. Zijn eerste goal sinds 17 december tegen West Brom. Een terugkeer in stijl dus voor Lukaku, nadat hij zes dagen geleden tegen Southampton uitgeteld op de grond lag na een kopstoot.

