Lukaku schenkt 100.000 euro 21 maart 2020

Een grote spits, een al even groot hart. Romelu Lukaku sprak gisteren de fans van Inter Milaan - en alle Italianen - toe in een filmpje op de clubwebsite. De Rode Duivel maakte daarin bekend dat hij 100.000 euro doneert aan een ziekenhuis in Milaan. "In deze moeilijke momenten moeten we verenigd zijn en thuis blijven. Italië is een ongelofelijk land dat zo veel goeds gedaan heeft voor mij en mijn familie. Daarom wil ik Italië helpen door 100.000 euro te doneren aan het San Raffaeleziekenhuis. Het zou fantastisch zijn, mochten jullie de mensen en het ziekenhuis ook kunnen steunen. Blijf verenigd, blijf sterk, iedereen." (FDZ)