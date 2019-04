Exclusief voor abonnees Lukaku samen met Rashford voorin? 10 april 2019

00u00 0

Ole Gunnar Solskjaer moet voorin kiezen: Romelu Lukaku en Marcus Rashford. Of Anthony Martial als extra pion op de flank en een spits. De Noor liet gisteren niet in zijn kaarten kijken. Lukaku ging als basisspeler een week geleden op Wolves mee de boot in. Toen ontbrak Marcus Rashford door een lichte blessure. Matic, Herrera en Bailly ontbreken door blessure. (KTH)