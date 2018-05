Lukaku reist mee naar Londen 17 mei 2018

Tests doorstaan. Romelu Lukaku reisde gisteren met Manchester United richting Watford, waar United de FA Cupfinale zal voorbereiden. Na twee weken revalideren bij Lieven Maesschalck is hij fit genoeg bevonden om deel uit te maken van de groep. Lukaku viel bijna drie weken geleden uit in de topper tegen Arsenal. Hij liep lichte schade op aan de ligamenten, maar zijn WK was nooit in gevaar. In Antwerpen werd hij klaargestoomd voor de FA Cup. José Mourinho beslist vandaag, ten laatste morgen, of Lukaku kan starten tegen Chelsea. Ook Fellaini is hersteld van zijn lichte spierblessure. Ook hij stapte op de Virgin Train.

