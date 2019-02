Lukaku & Pogba dansen op het graf van Sarri 19 februari 2019

Paul Pogba op de buik met de armen gespreid. Een enthousiast juichende Romelu Lukaku, glijdend op de knieën achter hem. Het beeld van de match. Manchester United danste en vierde gisteren op het graf van Maurizio Sarri. Zelfs de Chelseafans keerden zich tegen hun Italiaanse trainer na de twee voorspelbare wissels (Willian voor Pedro, Barkley voor Kovacic) en oorverdovend boegeroep na het laatste fluitsignaal. De dagen van Sarri lijken geteld, ook al zit er nog rek op de relatie tussen spelers en coach. Ze probeerden tegen United, maar werden opnieuw geveld door defensief gestuntel. Te weinig agressie in de pressing, te weinig doorverdedigend. Uitblinker Paul Pogba krulde een voorzet op het hoofd van de vrije Herrera. Met een rake kopslag - Kepa ging in de fout - duwde United Chelsea voor rust nog dieper. Wedstrijd gespeeld. Romelu Lukaku, in de basis, speelde geen opvallende rol. Eden Hazard toverde enkele keren in de openingsfase, maar hij kan dit elftal niet op zijn eentje dragen. Geklopt op zijn waarde. Geklopt op zijn voorspelbaarheid. Maurizio Sarri houdt van herhaling. Chelsea verloor de voorbije maand van Arsenal (2-0), Bournemouth (4-0), Man City (6-0) en nu ook tegen United. Man United vervoegt onder meer Man City, Wolverhampton, Crystal Palace, Watford en Brighton in de kwartfinales van de FA Cup. (KTH)

