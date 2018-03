Lukaku over WK: "Concurrentie? Ik denk: 'Ik ben de beste, ik zal spelen'" 05 maart 2018

In een exclusief interview aan VTM heeft Romelu Lukaku zijn hart laten spreken. "Voelt Lukaku zich naar waarde geschat bij de nationale ploeg?" opent interviewer Gilles De Bilde. "In België is het altijd: 'Ja, maar. Altijd maar die 'maar'", lacht Lukaku. "Aan wie moet ik mij nog bewijzen in België? Ik doe alles om beter te worden." Ondertussen werpt Michy Batshuayi zich bij Dortmund op als waardige concurrent. "Hij is 'on fire'", meent De Bilde. "Ik ook", kaatst Lukaku terug. "Hoe meer concurrentie, hoe beter. Maar ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten. Concurrentie hoort erbij, maar ik denk: 'Ik ben de beste, ik zal spelen.'"

