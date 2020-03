Exclusief voor abonnees Lukaku opgelucht: eindelijk terug thuis 26 maart 2020

00u00 0

Na twee weken zelfisolatie is Romelu Lukaku (26) terug in België. De spits haastte zich gisteren richting zijn moeder Adolphine, die zich de voorbije weken over Lukaku's zoontje Romeo ontfermde. Drie dagen na de Derby d'Italia op 8 maart tussen Juventus en Inter werd bij Juve-verdediger Rugani corona vastgesteld. Twee weken quarantaine vielen Lukaku bijgevolg te beurt, veertien dagen lang was de Rode Duivel op zichzelf aangewezen in zijn appartement. Daar werkte hij zich regelmatig in het zweet en startte hij op aanraden van Roberto Martínez een trainerscursus, aangeboden door de Belgische voetbalbond. Gisteren mocht Lukaku eindelijk naar huis, net als alle buitenlanders die bij Inter voetballen. Afwachten wanneer hij terugkeert richting Milaan met het oog op een eventuele hervatting van de Serie A. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis