Lukaku ook gisteren op Anderlecht, vandaag nieuw bod van Inter 07 augustus 2019

Manchester United staat voor het blok. Ook gisteren trainde Romelu Lukaku (26) gewoon mee met Anderlecht, terwijl zijn club maandag had benadrukt dat ze hem 's anderendaags in Engeland verwachtten. Lukaku wil een transfer naar de Serie A doordrukken. Op Old Trafford geven ze geen commentaar. Zelfs niet of Lukaku met goedkeuring van Solskjaer in Brussel is. Bij United moest hij normaal gezien toch met de U23 meetrainen. Bij Inter brengen ze vandaag een nieuw bod uit voor de spits van de Rode Duivels. Afwachten of dat United wel kan overtuigen. (KTH)