Lukaku ontmoet zijn held Jay-Z 04 augustus 2018

Romelu Lukaku geniet na zijn succesvolle WK in Rusland nog heel even van zijn verdiende vakantie. Zo vertoeft de Rode Duivel deze week in New York, waar hij vorige nacht rapper Jay-Z ontmoette. Lukaku ging in het MetLife Stadium kijken naar een optreden van Jay-Z en Beyoncé en poseerde na afloop samen met de rapper in de coulissen van het stadion. Jay-Z is eigenaar van het label Roc Nation, waar Lukaku in een april een contract tekende. Straks start voor de aanvaller de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij zijn club Manchester United. (TTV)

