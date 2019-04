Exclusief voor abonnees Lukaku onderuit, Odoi degradeert 03 april 2019

Derde nederlaag in vier wedstrijden voor Manchester United. Tweede verlies binnen de maand op Wolves - eerst in de FA Cup, nu in de Premier League. Ole Gunnar Solskjaer heeft zijn zorgen. Leander Dendoncker blonk uit als waakhondje van Pogba - geneutraliseerd. De Rode Duivel had ook zijn aandeel in de winner, een owngoal van Smalling. Romelu Lukaku was aanwezig: miste een unieke kopkans op de 0-1, maar creëerde er ook minstens twee. Onvoldoende om de Wolves af te stoppen. United deed een slechte zaak in de strijd om de CL-tickets. Fulham is zeker van degradatie na een 4-1-pandoering bij Watford. Kabasele kwam niet van de bank. Odoi, einde contract bij Fulham, kwam evenmin in actie. (KTH)