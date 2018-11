Lukaku nog out, ook interlands in gevaar? 07 november 2018

00u00 0

Geen Romelu Lukaku in Turijn vandaag. Nog out met een blessure. "Hij is niet beschikbaar", zei Mourinho. "En voor zondag ben ik evenmin zeker." Manchester United speelt dan de stadsderby tegen City. Komen de interlands ook in gevaar? Marouane Fellaini hervatte gisteren met de groep. Hij reisde wel mee af naar Turijn. De Rode Duivel stond sinds de vorige interlandbreak aan de kant. United heeft vier punten uit drie wedstrijden. Juve is autoritair leider in groep H. Afwachten ook of Michy Batshuayi mag starten bij Valencia tegen Young Boys. De aanvaller, die nog maar twee keer scoorde bij zijn nieuwe club, pendelt tussen bank en basis. (KTH)