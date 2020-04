Exclusief voor abonnees Lukaku morgen weer in Milaan 09 april 2020

Christian Eriksen en Ashley Young zijn al opnieuw in Milaan, maar ook Romelu Lukaku wordt morgen weer in Italië verwacht. Inter heeft zijn buitenlanders het sein gegeven om in het paasweekend terug te keren. De Italiaanse topclub wil zich voorbereiden op een eventuele hervatting van de competitie (achter gesloten deuren). Of de Serie A opnieuw zal opgestart worden, is nog de vraag, maar Antonio Conte wil wel klaar zijn voor het geval dat. Lukaku en zijn buitenlandse ploegmaats moeten na aankomst wel eerst twee weken verplicht in quarantaine en ondergaan nadien een coronatest.

