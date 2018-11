Lukaku mikt op Manchester-derby 09 november 2018

Romelu Lukaku (25) hoopt fit te geraken voor de derby, zondag tussen Man City en Man United. De spits haakte vorig weekend af met lichte pijn in de hamstring. Daarop liet José Mourinho hem ook thuis voor de trip naar Juventus. Of hij meteen weer in de basis wordt gedropt, is allesbehalve zeker. Mourinho zette Lukaku twee weken geleden op de bank, nadat er geen beterschap in zicht was tijdens de vormdip. Voor de Rode Duivels is er momenteel nog geen probleem. Zoals het er nu naar uitziet is hij beschikbaar voor IJsland en Zwitserland. (KTH)