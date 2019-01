Lukaku met twee assists naar 1/8ste finale FA Cup 26 januari 2019

00u00

Man United plaatste zich voor de achtste finale in de FA Cup. Met twee assists als rechterflankspeler speelde Romelu Lukaku (25) meer dan zijn rol bij de 1-3-zege op Arsenal. Big Rom - ook verkozen als 'Man van de match' - kon op de bank, na zijn vervanging, lachen. Punten gescoord. Zelfs al is hij in de Premier League geen eerste keus, toch blijft hij op de deur kloppen. Doorbijter. De positie op rechts is hem niet nieuw. In zijn tijd bij Everton speelde Roberto Martinez hem daar tegen de toppers ook enkele keren uit - met groot succes. In de tweede helft telde Lukaku per ongeluk Koscielny uit toen hij met zijn studs vol op diens kaak landde. Alexis, Lingard en Martial scoorden voor United, Aubameyang voor Arsenal. De zege was de achtste op rij voor Solskjaer. (KTH)

