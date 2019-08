Exclusief voor abonnees Lukaku met 9 (zoals Ronaldo)... 10 augustus 2019

Twintig jaar na Ronaldo, de Braziliaan, draagt Romelu Lukaku het legendarische shirt met het nummer 9 bij Inter Milaan. Ondanks het feit dat Mauro Icardo nog geen nieuwe werkgever gevonden heeft, nam de clubleiding hem zijn rugnummer af. "Het enige Intershirt dat ik ooit als kind heb gedragen, is dat van Adriano", verklapte Lukaku. "Niet zolang geleden heeft hij me een bericht gestuurd op Instagram. Ik had ergens gezegd dat ik als kind een spits zoals hij wilde zijn. Groot, stevige linkervoet." (KTH)

