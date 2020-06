Exclusief voor abonnees Lukaku meest waardevolle Rode Duivel €90 MILJOEN 09 juni 2020

Kylian Mbappé is op dit moment de duurste voetballer op aarde. De onderzoekers van het bureau CIES Football Observatory stelden een top 100 samen van de meest waardevolle spelers uit de vijf grote competities in Europa. De 21-jarige aanvaller van PSG is bijna 260 miljoen euro waard. Opvallend: de top 5 wordt vervolledigd door vier Engelsen: Sterling, Sancho, Alexander-Arnold en Rashford. In de top 100 staan ook vijf Rode Duivels, met Romelu Lukaku als primus op de 30ste plaats. Ploegen moeten voor de spits van Inter volgens CIES op dit moment 90,3 miljoen euro neertellen. Tweede Belg op de lijst is Youri Tielemans, met een prijskaartje van 78,2 miljoen euro. Daarna volgen nog Kevin De Bruyne (70,2 miljoen) en Eden (65,5 miljoen) en Thorgan (57,3 miljoen) Hazard.

