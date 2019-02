Lukaku mag zich tonen in FA Cup tegen Chelsea 18 februari 2019

De kans om zich te bewijzen. Romelu Lukaku (25) start vanavond in de FA Cup tegen Chelsea. De Rode Duivel is sinds de komst van Ole Gunnar Solskjaer tweede keus voorin. Hij moet het stellen met basisplaatsen in de mindere wedstrijden en de beker. United nam nog geen enkele beslissing over zijn toekomst, in tegenstelling tot wat Engelse media, op voorspraak van makelaars die een markt proberen te creëren, de voorbije dagen schreven. Een ruil met Dybala (Juventus) of Icardi (Inter) is op dit moment nog altijd wishful thinking. Veel zal afhangen van wie straks de nieuwe trainer wordt

