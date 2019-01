Lukaku mag starten in FA Cup 05 januari 2019

00u00 0

Ideaal om de cijfers en het vertrouwen op te krikken. Ole Gunnar Solskjaer bevestigde dat Romelu Lukaku vanmiddag tegen tweedeklasser Reading (13.30u) aan de aftrap staat. De eerste basisplaats onder de interim-trainer. In de Premier League kreeg Rashford de voorbije matchen de voorkeur - Lukaku was wel twee keer beslissend vanop de bank. Solskjaer: "Hij heeft wedstrijdritme nodig." Fellaini is nog onzeker.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN