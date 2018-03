Lukaku maakt droomtransfer naar zijn idool VOETBALLER TEKENT DEAL BIJ 'TALENTENFABRIEK' VAN JAY-Z Annelies Roebben

02 maart 2018

05u45 0 De Krant Rihanna, Shakira en Mariah Carey behoorden al tot zijn talentenfabriek, maar nu heeft superster Jay-Z ook onverwacht een Belgische voetballer gestrikt: Romelu Lukaku (24). Zijn Roc Nation gaat de Rode Duivel promoten in de VS. Een droom komt uit voor Lukaku: hij gaat in zee met een van zijn helden.

'Nine to five is how you survive, I ain't trying to survive. I'm trying to live it to the limit and love it lot'. Wie goed googlet, vindt op YouTube een videofragment terug van Romelu Lukaku die een paar lijnen uit Jay-Z's 'D'Evils' rapt. Of één waarin hij in een kleedkamer samen met Daniel Van Buyten 'Ni**as in Paris' playbackt, hit van Jay-Z en Kanye West. 't Is maar om aan te tonen dat Lukaku een grote fan is. Van alles wat met hiphop uit de jaren '90 te maken heeft, niet alleen Jay-Z. "Ik was toen misschien maar tien, maar ik heb m'n research goed gedaan", zei hij daar ooit over. "Ik probeer altijd te luisteren naar nieuwe rapnummers, maar op mijn iPod staat alleen nineties hiphop. Die teksten zijn te gek."

Cashkoe

Nu vervoegt Lukaku de familie van één van zijn helden: Roc Nation, het managementbureau van Jay-Z waar onder anderen muzieksterren als Rihanna, Shakira en Mariah Carey onder contract staan. De sporttak van de talentenfabriek zal voortaan zijn commerciële belangen - lees: advertenties en merchandising - in Amerika behartigen. De aanvaller van Manchester United reisde maandag naar de VS af om er zijn contract te ondertekenen. Hij wordt na Jérôme Boateng (Bayern München) de tweede voetballer in de dikke portefeuille van de rapper/producer, waarin hoofdzakelijk NBA-basketspelers, baseballers en American footballers zitten.

