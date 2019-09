Exclusief voor abonnees Lukaku: last van rug 16 september 2019

Hij stripte een blauw steunverband vanonder zijn shirt weg bij zijn vervanging. Voorbij het uur haalde Antonio Conte zijn duurste aanwinst, Romelu Lukaku, naar de kant. De Rode Duivel zat tegen Udinese (1-0-winst) totaal niet in de match, maar kon verzachtende omstandigheden inroepen. Een kwaaltje in zijn rug. "Tijdens de opwarming was er iets in geschoten", verklapte Conte. "Ik moet hem bedanken voor zijn inspanningen. Hij heeft de pijn verbeten en toch geprobeerd te spelen."