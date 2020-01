Exclusief voor abonnees Lukaku laat zich niet zien 30 januari 2020

Laatste kwartfinale in de Coppa Italia gisteravond tussen Inter en Fiorentina. Romelu Lukaku mocht enigszins verrassend starten, nieuwbakken aanwinst Christian Eriksen maakte even voorbij het uur z'n eerste minuten voor de Nerazzurri. Candreva zette de thuisploeg op slag van rust van dichtbij op voorsprong. Nadat Cáceres op het uur Fiorentina langszij bracht, zette Barella Inter dik vijf minuten later Inter weer op winst. Lukaku had een lastige avond en kwam amper in het stuk voor. De Rode Duivel werd in het slot vervangen, maar had bij nader inzien beter rust gekregen. Inter voegt zich in de halve finales bij Napoli, Juventus en AC Milan. (MVS)

