Lukaku krijgt wat rust bij monsterzege Inter 02 juli 2020

00u00 0

Zes hadden er zeven moeten zijn. Romelu Lukaku (27) liet in het slot de kans liggen om de monsterscore tegen rode lantaarn Brescia uit te diepen (6-0). Een kopbal naast. Big Rom stond verrassend niet op het scorebord. In de ideale match om de stats op te drijven gaf Antonio Conte hem rust. Bij een 4-0- stand, voorbij het uur, mocht hij invallen. Hij had een groot aandeel in de 5-0 van Eriksen. Wegdraaien van zijn man en vervolgens hard uithalen met links. De Deen werkte de rebound in twee pogingen over de lijn. De spelers van Inter juichten niet eens meer. Routineklus.

