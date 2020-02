Exclusief voor abonnees Lukaku krijgt AStori award 06 februari 2020

Romelu Lukaku (26) zal in mei de 'Astori Award' overhandigd krijgen, een fairplayprijs uitgereikt door de Italiaanse voetbalbond. Andrea Pirlo, de voormalige topvoetballer van onder andere AC Milan en Juventus, krijgt een plek in de 'Hall of Fame' van de Serie A. Op hetzelfde evenement zal ook Romelu Lukaku gehuldigd worden. Hij mag de 'Astori Award' - genoemd naar de betreurde Italiaanse verdediger - voor fair play in ontvangst nemen. De Rode Duivel en spits van Inter krijgt die erkenning voor zijn strijd tegen racisme. Maar ook voor een prachtig gebaar richting Sebastiano Esposito (17). Eind december liet Lukaku zijn jonge ploegmaat een penalty nemen. Esposito scoorde zo zijn eerste doelpunt in de Serie A maken en was tot tranen toe bewogen. (ABD)

