Lukaku kort vakantie drie dagen in 02 augustus 2018

Ongetwijfeld kanshebber voor 'Werknemer van de Maand': Romelu Lukaku. De Rode Duivel kort zijn vakantie met drie dagen in en sluit morgen aan bij de selectie van Manchester United om tijdig aan de start te staan van de Premier League. Lukaku - momenteel in New York - gaat zo in op de vraag van trainer José Mourinho, die tijdens de Amerikaanse voorbereidingstour van Man United klaagde over het ontbreken van heel wat WK-gangers. Ook Marcus Rashford en Phil Jones gaan vroeger dan voorzien opnieuw aan de slag. "Dat is de spirit die we nodig hebben", loofde Mourinho hen. "We gaan ze zo snel mogelijk proberen klaarstomen, want onze competitiestart is zwaar." United opent de Premier League op 10 augustus met een thuiswedstrijd tegen Leicester. In tegenstelling tot Mourinho zal FIFPro de werkijver van Lukaku minder appreciëren. De internationale spelersvakbond klaagde eerder deze week nog over het feit dat WK-gangers vaak onder druk gezet worden om hun vakantie in te korten. Dat zou gevolgen hebben voor de gezondheid van de spelers. De belangenorganisatie ijvert voor 4 weken verplichte rust. (VDVJ)

