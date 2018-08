Lukaku invaller in openingszege United 11 augustus 2018

Geen gemiste start voor Man United. Met een vertimmerd elftal, door blessures en veel WK-gangers, zette United Leicester opzij. Aanvoerder Paul Pogba scoorde de eerste van het Premier Leagueseizoen vanop de stip. Leicester had meer balbezit, De Gea stond pal en United was efficiënter. Romelu Lukaku viel voorbij het uur in. Schmeichel hield hem, in één-tegen-één, met een ultieme reflex van de 2-0. Linksachter Luke Shaw besliste de match met zijn eerste doelpunt als prof. Ook Fellaini kreeg nog een handvol minuten als vervanger van Paul Pogba, die helemaal niet voetbalde als een speler die weg wil. Jamie Vardy bracht in blessuretijd de spanning nog even terug. Belgische Braziliaan Andreas Pereira stond voor het eerst aan de aftrap in de Premier League. Een solide debuut. (KTH)

