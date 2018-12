Lukaku "Ik wil eerste succesvolle Afrikaanse coach worden" 08 december 2018

Zijn actieve carrière duurt nog minstens tien jaar, maar Romelu Lukaku (25) maakt nu al plannen voor het leven erna. Zegt hij met het nodige cynisme aan het nieuwe online platform Otro: "Als ik eerlijk mag zijn, wil ik de eerste succesvolle Afrikaanse trainer worden, want in België word ik nog altijd als Afrikaan aangezien. Ik wil de deur openen voor 'mijn' mensen." Lukaku kreeg in zijn kinderjaren regelmatig af te rekenen met racisme en voelt zich nog altijd niet aanvaard. Hij vermoedt andere zaken achter de harde kritiek die hij kreeg teverduren.

