Lukaku heeft er zin in 04 september 2019

Brede glimlach, twee vingertjes in de lucht: Romelu Lukaku was opvallend goedgeluimd toen hij aankwam op het oefencomplex in Tubeke. Het zal deugd doen dat de Belgische voetbalbond hem volop steunt in zijn oproep tegen racistische spreekkoren. De Rode Duivels werken overmorgen een EK-kwalificatiematch af in San Marino en maandag één in Schotland.

