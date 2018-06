Lukaku gaat #offline om te knallen 18 juni 2018

00u00 0

Zaterdagavond, 23.03 uur, in het Radisson Blu Resort & Congress Centre in Sotchi. Romelu Lukaku opent zijn account op Instagram en op Twitter, en post een afbeelding. 'TunnelVision' - rode letters op een zwarte achtergrond. In de stijl van #redtogether, de campagne van de Rode Duivels. Daaronder het bijschrift: 'Time to focus #TunnelVision #OffLine'. Kortom: alles moet wijken voor een groots WK. Dus ook zijn posts op sociale media. Lukaku wil de komende uren geen verstrooiing. Geen verplichte aankondiging op zijn kanalen dat het "matchday" is, zoals (veel) andere Duivels wel doen. Lukaku sluit zich liever af van de wereld. Hij focust zich op succes, inclusief doelpunten van hem.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN