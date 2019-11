Exclusief voor abonnees Lukaku en Vermaelen individueel 14 november 2019

"Tot nader order blijft iedereen bij de kern", aldus perschef Stefan Van Loock. Dus ook Thomas Vermaelen, die erg twijfelachtig is met een kuitblessure. De speler van Vissel Kobe volgde gisteren een individueel programma. Dat deed ook Romelu Lukaku, hij deed het rustig aan. Volgens de officiële communicatie van de bond komt Lukaku's aantreden voor Rusland en Cyprus niet in gevaar. Leandro Trossard staakte de training voortijdig, wellicht met een klein kwaaltje. De geplande handtekeningsessie viel door de regen deels in het water, een ontgoocheling voor de opgedaagde fans. Sommigen stonden al meer dan twee uur langs het oefenveld. (PJC)