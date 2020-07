Exclusief voor abonnees Lukaku en Inter morsen met punten 10 juli 2020

00u00 0

Plots staat Atalanta op plaats drie. Inter verspeelde in het slot dure punten bij Hellas Verona (2-2). Het derde puntenverlies al sinds de herstart. De kloof met leider Juventus, dat dinsdag verloor, bedraagt 10 punten. Inter liet opnieuw een unieke kans liggen om zich in het spoor van Lazio te wurmen. Na een vroege achterstand knokte de Nerazzurri terug. Romelu Lukaku lag met een schot op de paal aan de basis van de gelijkmaker van Candreva na rust. Een kwartier voor tijd mocht 'Big Rom' bij een 1-2-voorsprong gaan rusten. Buit binnen? Nee, want Veloso maakte alsnog gelijk. Domper voor Inter. (KTH)