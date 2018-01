Lukaku en Fellaini weer fit 00u00 0

Zes dagen na de zware botsing, hoofd tegen hoofd, met Southampton-speler Hoedt is Romelu Lukaku (24) klaar voor zijn wederoptreden. Hij zit in de kern voor het FA Cup-duel tegen Derby. "We hielden hem aan de kant uit voorzorg", zei Mourinho. "Een echte hersenschudding had hij niet. We wilden hem eerder beschermen." Ook Marouane Fellaini is na zijn knieblessure weer beschikbaar. Mourinho ontkende overigens in alle talen dat hij een vertrek bij Man United voorbereidt, zoals in een aantal kranten werd gesuggereerd. "Rotzooi." Er lopen gesprekken over een nieuw contract, ondanks het feit dat Mourinho niet helemaal gelukkig is over de gang van zaken binnen de club.

