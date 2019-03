Lukaku en co weten weer wat verliezen is 11 maart 2019

Na de euforie tegen PSG nu de realiteit: Man United struikelde bij Arsenal. Drie keer twee werden er geen vier voor Romelu Lukaku. Hij was aanwezig, gevaarlijk, maar de goals ontbraken. Vroeg in de match trof hij van dichtbij de lat. Hij kraakte zijn poging. Pech. Na een sterke actie rondde hij Leno, maar die stopte hem alsnog af met een ultieme hand. En voor zij die altijd over Lukaku's balcontrole klagen? Iemand die fijne baltoets gezien op een lange pass van Pogba? United verloor de match in het eerste halfuur. De Gea hielp een handje. Die liet zich verrassen op een zwabberbal van Xhaka. Had een van de beste keepers ter wereld daar beter moeten doen? Aubameyang besliste de match vanop de stip. Voor United is het de eerste nederlaag in de Premier League onder Solskjaer. De strijd om twee CL-tickets wordt spannend: Spurs, Arsenal, United en Chelsea staan binnen een marge van vier punten - The Blues hebben nog een wedstrijd tegoed.

