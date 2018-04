Lukaku "Eerst tweede eindigen, dan pas de beker" 23 april 2018

Op de knieën dankte Romelu Lukaku de goden, armen in de lucht. De hoop op een trofee is nog altijd levend. Op Wembley wil hij eind mei het seizoen afsluiten met zijn eerste trofee in Engeland. "We weten wat de mensen van ons verlangen", zei Lukaku. "We moeten eerst zien dat we als tweede eindigen in de Premier League, daarna focussen we op die beker. Die FA Cup is een doel. In 2018 hebben we bijna al onze toppers gewonnen. Dat toont dat we kwaliteiten hebben. Als we eind vorig jaar wat regelmatiger waren geweest, hadden we gerust onze voet naast City kunnen zetten." Zelf is Lukaku aan een meer dan degelijk eerste seizoen bezig bij Man United. Hij heeft grote stappen gezet. Dat toonde hij tegen Tottenham in bepaalde fases. Zijn assist voor de winner van Herrera was echter onbewust - eerder een foute controle dan een beredeneerde pass. Lukaku: "Ik had net een sprint getrokken. Ik zat kapot. Ach, ik doe mijn best. Ik ben niet bang om te falen. Mijn ijver levert resultaten op." Ook Marouane Fellaini kreeg nog een minuut. De finale wordt wellicht zijn afscheid. Zijn contract loopt straks af. (KTH)

