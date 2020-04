Exclusief voor abonnees Lukaku: "De eerste dagen was die quarantaine cool, maar nu..."

Zoontje Romeo (1) wou niet gaan slapen en bleef papa afleiden. Romelu Lukaku (26) barstte uit in lachen tijdens een Instagram Live met Kevin De Bruyne (28), waar het hoofdzakelijk over de kinderen ging. Jonge vaders onder mekaar. "Sinds vandaag heb ik een loopband", zei De Bruyne, die eerder op de avond ook al live ging met Witsel. "Ik haat een fiets. En voor de rest ren ik een paar kilometer per dag achter mijn twee kleine mannen aan." Lukaku: "Hetzelfde voor mij. Hoe oud is jouw tweede? Kijkt hij al tv?" De Bruyne: "Nee, hij vraagt iets en loopt dan wat rond." Waarop de middenvelder van City alle kinderseries opnoemde die hij op Netflix ziet passeren. Met Paw Patrol als de favoriet. Lukaku: "De eerste drie, vier dagen was die quarantaine cool, maar nu..." De Bruyne: "Ik wil weer voetballen. Ik heb mijn vrouw gezegd dat ik nu toch twee jaar langer zal spelen." Lukaku: "Ik kom hier niet buiten in België. Alles is dicht. Ik heb zelfs geen auto. Ik wandel gewoon tot het eind van de straat en terug."

