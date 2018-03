Lukaku & De Bruyne leggen Saoedi's tussen boterham 28 maart 2018

Veel wijzer zijn we niet geworden na de oefenmatch tegen Saoedi-Arabië, want bondscoach Martínez had geen zin in experimenten. Dat Romelu Lukaku straks ook de verdediging van Panama zal opeten als een scampi, lijkt wel vast te staan. De manier waarop 'Big Rom' de ballen gisteravond afwerkte, was meesterlijk. Maar een Saoedische zandstuiver is natuurlijk nog geen verdediger van de Mannschaft of de Seleçao - lukt het ook tegen hén? Verder toonde Kevin De Bruyne zijn superieure klasse. Goed om te zien dat hij sinds zijn verbale uithaal in november ook zijn verantwoordelijkheid neemt op het veld.

