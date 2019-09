Exclusief voor abonnees Lukaku clasht met ploegmaat Brozovic 20 september 2019

Het eerste opstootje in de kleedkamer met Romelu Lukaku is een feit. Twee sterke karakters tegenover mekaar, maar alles is ondertussen weer bijgelegd. Ondanks een lek in de twee grootste Italiaanse kranten. Marcelo Brozovic, kolerieke middenvelder van Inter, kon de harde woorden van Lukaku voor de belabberde prestatie van Inter tegen Slavia in de kleedkamer maar weinig appreciëren. Hij zag er een persoonlijke aanval in, er vlogen wat verwijten heen en weer. Brozovic wou 'Big Rom' na die bekvechterij te lijf gaan. Zover kwam het niet volgens Italiaanse media. Ploegmaats grepen tijdig in. Lukaku, die zich als duurste aanwinst verantwoordelijk voelt en zich wil opwerpen als een leider, vond dat Inter met te weinig passie had gespeeld, te weinig had aangevallen en de instructies van Antonio Conte onvoldoende had opgevolgd. Dat wilde hij duidelijk maken. De Rode Duivel kreeg tegen Slavia weinig bruikbare ballen. Een frustrerende avond, omdat hij niet kan brengen wat hij wil. Bovendien sukkelt hij nog altijd met de rug. Pijnstillers helpen niet voldoende. Hij wordt afgeremd. Zaterdag tegen

