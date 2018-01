Lukaku boos om 'voodoo-verhaal' Evertoneigenaar 00u00 0

Romelu Lukaku overweegt juridische stappen tegen Evertoneigenaar Ferhad Moshiri. Die beweerde op een aandeelhoudersvergadering dat de Rode Duivel een contractverlenging had geweigerd op advies van een voodoo. "Romelu's beslissing om Everton te verlaten werd helemaal niet ingefluisterd door een voodoopriester", zegt iemand uit de entourage van Lukaku. "Hij distantieert zich van die beweringen en onderzoekt nu of hij juridische stappen kan zetten. Romelu is katholiek en houdt zich niet bezig met voodoo of gelijkaardige praktijken. Hij geloofde simpelweg niet in Everton en had weinig vertrouwen in het project van meneer Moshiri. Daarom wilde hij onder geen enkel beding bijtekenen. Hij wilde gewoon de volgende stap in zijn carrière zetten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN