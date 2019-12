Exclusief voor abonnees Lukaku blijft bovenaan 09 december 2019

Bovenaan het klassement deed het Inter Milaan van Romelu Lukaku een goede zaak. Vrijdagavond speelde Inter gelijk tegen AS Roma, maar concurrent Juventus verloor een dag later van Lazio. Cristiano Ronaldo had de score geopend voor de Oude Dame, maar Luiz Felipe, Milinkovic-Savic (ex-Genk) en Caicedo beslisten de match voor de thuisploeg. De kloof met de Milanezen bedraagt twee punten. (NVK)