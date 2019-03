Lukaku arriveert (voor scan), Batshuayi vervanger? 19 maart 2019

Romelu Lukaku, in knalrood, arriveerde gisteren wel in Tubeke, maar de kans is erg klein dat hij Rusland haalt. Hij onderging een MRI-scan aan zijn voet. Zijn waarschijnlijke vervanger Michy Batshuayi kwam alvast goedgemutst aan op het trainingscomplex. Op de open training enkele uren later daagden zo'n 400 fans op. Onder meer Thibaut Courtois - in onrustig water bij Real Madrid - deelde lustig handtekeningen uit.

