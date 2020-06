Exclusief voor abonnees Lukaku aan aftrap, Mertens niet? Napoli - Inter 13 juni 2020

Dries Mertens (33) laat zijn trainer en Napoli zweten. Gennaro Gattuso wacht op een seintje van zijn sterspeler en beslist vandaag. Zoals de kaarten er gisteravond bijlagen, komt de Rode Duivel vandaag niet in actie in de halve finale van de beker tegen Inter. "Spiervermoeidheid" claimen ze bij Napoli. "Pijntjes." Toeval of niet: het blijft wachten op de handtekening onder zijn contract. Speler en club hadden de verlenging van zijn overeenkomst graag voor de herstart van de competitie in Italië afgerond, maar juridisch zijn ze er nog altijd niet uit. Gekibbel over de laatste punten en komma's.

