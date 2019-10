Exclusief voor abonnees Lukaku: 8 baltoetsen 24 oktober 2019

00u00 0

Een dieptepunt in het aantal balcontacten. Vervangen op het uur na amper 8 ballen te hebben geraakt. Niet de avond van Big Rom. Het tellertje loog niet na 60 minuten. Inter vond Lukaku niet tegen Dortmund, Lukaku vond zijn ploegmaats niet. In het zakje van Hummels. Moet gezegd: toen Antonio Conte zijn spits naar de kant haalde, had Lautaro Martínez er amper een handvol meer geraakt: 14. Met dat verschil dat Lautaro wel had gescoord. Doorgaans raakt een spits bij Inter per match tussen 30 en 50 ballen, maar Dortmund had alle passlijnen afgesneden. Met stereotiep spel vonden de Italiaanse verdedigers hun aanvallers zelden. Nu ja, Dortmund bracht Inter evenmin in verlegenheid. Thorgan Hazard strompelde, Axel Witsel dirigeerde evenmin perfect. Te vaak breed. Lautaro vergat vanop de stip de score nog verder uit te diepen. Candreva bezorgde Inter uiteindelijk zekerheid. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen