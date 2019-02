Luk Alloo volgt Niels Destadsbader 19 februari 2019

In het nieuwste seizoen van 'Alloo bij' volgt Luk Alloo vanaf vanavond opnieuw bekende mensen. Beginnen doet hij met VTM-wonderboy en vijfvoudig MIA-winnaar Niels Destadsbader (30). Luk trekt met Niels eerst naar zijn lagere school in Deerlijk, waar ze zijn oude juf Viviane ontmoeten. "Niels was zeer onrustig, wilde in de belangstelling staan en stond meer in de gang dan in de klas", geeft Viviane mee.

