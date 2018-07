Luk Alloo strikt Patrick Lefevere voor nieuw seizoen 'Alloo bij' 24 juli 2018

00u00 0

Karl Vannieuwkerke kon er zondagavond tijdens 'Vive le vélo' niet naast kijken. Tafelgast en Quick.Step-manager Patrick Lefevere schoof aan tafel met Luk Alloo en diens cameraploeg in het kielzog. De reporter koppelde het aangename aan het nuttige en kwam naar de Tour om er op uitnodiging van Quick.Step mosselen-friet te komen eten. En ondertussen te werken aan een portret over Lefevere, dat straks te zien zal zijn in een nieuwe reeks van het VTM-programma 'Alloo bij'. Ook Niels Destadsbader komt daarin aan bod. Eerder portretteerde Alloo onder anderen al premier Michel, zijn schoonvader Will Tura, minister Francken en zangeres Ingeborg. (MC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN