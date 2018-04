Luk Alloo ruilt de politie voor de liefde 19 april 2018

00u00 0

Luk Alloo bezoekt vanaf vanavond mensen met een opmerkelijke liefdesgeschiedenis. Zo is er het verhaal van Greet en Christian. Zij was 15, hij 18 toen ze elkaar in 1970 leerden kennen op een camping aan het Gardameer. Ze werden smoorverliefd, maar hun ouders waren tegen en de langeafstandsrelatie bleef niet duren. Pas dertig jaar later - na een scheiding en een overlijden - zochten ze opnieuw contact en laaide de passie opnieuw op. "We hebben echt veel tijd verloren, we zijn 30 jaar lang in mekaars hart blijven zitten."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN