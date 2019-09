Exclusief voor abonnees Luk Alloo onderschept trucker en z'n vrouw 26 september 2019

Vanavond onderschept Luk Alloo (56) - samen met de agenten van de wegpolitie - een trucker die een collega wil inhalen tijdens een helse regenbui. De man, die al 35 jaar in het vak zit, is echter niet de enige inzittende in de vrachtwagen. Om de sleur te breken, neemt hij namelijk af en toe zijn vrouw mee op één van zijn ritten. "Dat werkt kostenbesparend, want dan moet er thuis niet worden gestookt", lachen ze.

