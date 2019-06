Exclusief voor abonnees Luis Enrique stopt omwille van privéredenen, Moreno nieuwe Spaanse bondscoach 20 juni 2019

00u00 0

Luis Enrique (49) stopt per direct als Spaans bondscoach. De voormalige middenvelder van Barcelona en Real Madrid liet zich sinds maart al vervangen door zijn assistent Robert Moreno. Omwille van privéredenen miste Luis Enrique de interlands tegen Malta, de Faeroër en Zweden. Precies door diezelfde redenen zet hij nu definitief een stap opzij. Moreno neemt de fakkel over en heeft nog een contract tot en met het EK van volgend jaar. Hij is al de vierde Spaanse bondscoach in minder dan een jaar tijd. Vorig jaar wipte de Spaanse bond Julen Lopetegui vlak voor het WK nadat die bekendmaakte dat hij een akkoord had om na het toernooi voor Real Madrid te gaan werken. Fernando Hierro nam over, maar stond na het mislukte WK zijn plek af aan Luis Enrique. Die houdt het dus nu voor bekeken. In een korte brief bedankte hij de voetbalbond voor het vertrouwen en de Spaanse pers voor de discretie rond zijn situatie. De 41-jarige Moreno was eerder de assistent van Luis Enrique bij AS Roma, Celta de Vigo en Barcelona en begint aan zijn eerste echte taak als T1. Hij krijgt vooralsnog het vertrouwen van de Spaanse voetbalbond. (SJH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis