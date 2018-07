Luis Enrique nieuwe Spaanse bondscoach 10 juli 2018

Niet Roberto Martínez, zoals hier en daar geopperd in de Spaanse pers, maar wel Luis Enrique wordt de nieuwe bondscoach van Spanje. Bondscoach ad interim Fernando Hierro, die één dag vóór het WK begon Julen Lopetegui moest vervangen, sneuvelde met 'La Roja' in de achtste finales tegen Rusland en nam afscheid van de nationale ploeg. De 48-jarige Luis Enrique was tussen 2014 en 2017 bijzonder succesvol bij Barcelona, waarna hij een sabbatjaar inlaste. Voordien coachte Luis Enrique ook AS Roma en Celta de Vigo. De ex-middenvelder van Barça en Real kwam zelf aan 62 interlands voor Spanje. José Francisco Molina (47) wordt de nieuwe sportdirecteur van de Spaanse voetbalbond.

