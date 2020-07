Exclusief voor abonnees Luikse jongeren tonen zich STANDARD - KV KORTRIJK 3-2 06 juli 2020

00u00 0

Tweede oefenmatch, tweede zege voor Standard en nieuwe coach Montanier. Kortrijk bood meer tegenstand dan Waremme (Borgwom) vorige week. Maar het waren toch de Rouches die lange tijd domineerden. Een schot van Carcela ging tegen de lat, de lob van Amallah zoefde over. Avenatti bracht Standard uiteindelijk op voorsprong na een leuke actie van Fai. In de tweede helft zorgden William Balikwisha en Tapsoba voor een 3-0-tussenstand. Geen vuiltje aan de lucht. Tot Lepoint de eerredder scoorde en Standard wat klungelde achterin. Opnieuw Lepoint maakte de aansluitingstreffer in het slot. 'Too little too late'. De jongeren tonen zich bij de Rouches, defensief is het nog wat werken aan de automatismen. Veel meer conclusies zijn er nog niet te trekken. (FDZ)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen