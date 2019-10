Exclusief voor abonnees Luikse agent nog kritiek na kogel in hoofd 01 oktober 2019

De 33-jarige Luikse politieagent die op 9 september in het hoofd werd geschoten bij een banale controle, verkeert nog altijd in kritieke maar stabiele toestand. Dat laat zijn familie weten via de politie van Luik. De man werd in de week van de schietpartij al twee keer geopereerd. "De dokters verminderen de medische zorgen die hij krijgt, en zijn toestand blijft stabiel. Hij gaat erop vooruit", aldus de familie.