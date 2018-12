Luik zoekt EuroMillions-winnaar van 50 miljoen 05 december 2018

Dé vraag van het moment in Luik: wie is de man van 50 miljoen? Gisteren maakte de Nationale Loterij bekend dat een man uit Luik, uit de leeftijdscategorie 35 tot 44 jaar, zich in het hoofdkantoor had gemeld om zijn winst op te halen. Hij haalde als enige speler met de vijf juiste nummers en de twee juiste sterren de EuroMillions-Jackpot van 16 november binnen: welgeteld 50.340.151 euro. De man waagde elke week zijn kans met EuroMillions sinds de lancering in 2004, maar hij speelt ook Lotto en Win For Life. Hij won het fortuin dankzij een Quick Pick met amper twee combinaties. Hij wil in eerste instantie zijn kinderen laten meegenieten van zijn grote pot, maar is ook van plan om een deel weg te schenken aan goede doelen. De grootste Belgische EuroMillions-winnaar is hij niet: in oktober 2016 won een landgenoot al 168 miljoen euro.

